Володимир Бугров став ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка / фото knu.ua

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено кандидата філософських наук, професора Володимира Бугрова.

Про це повідомила прес-служба КНУ.

Бугрова призначено строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті.

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Що відомо про Володимира Бугрова

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач на Тернопільщині в родині учителів. Випускник філософського факультету КНУ імені Шевченка 1991 року, стаж роботи в університеті - 29 років. Зокрема, з січня 2009 року по квітень 2021 року Бугров був проректором з науково-педагогічної роботи КНУ імені Т. Шевченка.

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Автор: Леся Лещенко