Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено кандидата філософських наук, професора Володимира Бугрова.
Про це повідомила прес-служба КНУ.
Бугрова призначено строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті.
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Що відомо про Володимира Бугрова
Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач на Тернопільщині в родині учителів. Випускник філософського факультету КНУ імені Шевченка 1991 року, стаж роботи в університеті - 29 років. Зокрема, з січня 2009 року по квітень 2021 року Бугров був проректором з науково-педагогічної роботи КНУ імені Т. Шевченка.
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