Кандидата філософських наук, професора Володимира Бугрова призначено керівником вишу строком на п’ять років.

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено кандидата філософських наук, професора Володимира Бугрова.

Про це повідомила прес-служба КНУ.

Бугрова призначено строком на п’ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті.

Що відомо про Володимира Бугрова

Володимир Бугров народився 10 листопада 1967 року в місті Бучач на Тернопільщині в родині учителів. Випускник філософського факультету КНУ імені Шевченка 1991 року, стаж роботи в університеті - 29 років. Зокрема, з січня 2009 року по квітень 2021 року Бугров був проректором з науково-педагогічної роботи КНУ імені Т. Шевченка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко