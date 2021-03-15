Велику Житомирську просто паралізувало потрійним ДТП.

Станом на ранок понеділка, 15 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.

За даними Google Maps, зокрема, затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Любомира Гузара, на вулицях Жилянській, Борщагівській, Миколи Голего, Вадима Гетьмана.

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Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Університетською, Олени Теліги.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна, Соборності, Визволителів, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

ДТП у Києві

Велику Житомирську просто паралізувало потрійним ДТП за участі BMW, Nissan та тролейбусу. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, вночі п'яний водій Toyota на швидкості влетів в автомобіль Skoda, внаслідок чого двоє людей загинули на місці ДТП. Як повідомили в Telegram-каналі Вартові еспресо, аварія сталася в ніч на 15 березня на перехресті проспекту Романа Шухевича і бульвару Перова, район Троєщини.

За словами очевидців, щойно авто Skoda під'їхало до світлофора, на якому загорівся забороняючий сигнал, як в його задню частину в'їхав позашляховик Toyota Land Cruiser. Удар був такої сили, що легковик зім'яло.

Чоловік і жінка, які перебували в Skoda, отримали несумісні з життям травми. Їхні тіла з понівеченого авто діставали рятувальники за допомогою спеціального інструменту.

Водій позашляховика пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння, тест "Драгер" показав перевищення допустимої норми більш ніж у десять разів – 2,05 проміле.

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Автор: Вікторія Гордієнко