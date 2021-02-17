Традиційно затори утворилися на в'їздах до Києва з боку Софіївської Борщагівки та Вишневого. Центр практично весь"червоний".

Сьогодні вранці в Києві повсюдно спостерігаються затори. Найбільш важка обстановка з трафіком на Антифіївці, Голосіївському проспекті та бульварі Шевченка.

УНІАН пропонує ознайомитися з актуальною ситуацією на столичних дорогах. Дані взяті з сервісу Google Maps.

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Традиційно затори утворилися на в'їздах до Києва з боку Софіївської Борщагівки та Вишневого.

Труднощі з рухом є на вулицях Богатирській, Семена Скляренка, Кирилівській.

Весь центр сьогодні відзначений "червоним". У заторах зупинився проспект Перемоги, вулиці Січових Стрільців, Бульварно-Кудрявська, Жилянська, Саксаганського, бульвар Лесі Українки у бік центру, вулиці Євгена Коновальця та Велика Васильківська.

Практично зупинилися проспект Глушкова і Голосіївський. Причому затори тут утворилися в обох напрямках.

На Лівому березі проблеми з трафіком зафіксовано на Броварському проспекті в районі с. м. "Лісова", на в'їзді на міст Патона, в районі с.м. "Бориспільська", а також на проспекті Бажана в районі с.м. "Осокорки" і "Славутич".

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Автор: Катерина Лиманська