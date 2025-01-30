В Офісі Президента прокоментували останні заяви Путіна про Зеленського, переговори тощо.

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує неадекватно сприймати реальність і жити в тих ілюзіях, які він сам для себе і створив, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Путін так і не змінив формат і модель своєї поведінки.

"Він продовжує жити в тих ілюзіях, або в тих міфах, які він сам собі створив і відповідно якими він користується для того, щоб виправдати ті чи інші свої дії", - заявив Подоляк в інтерв'ю YouTube-каналу "РБК-Україна".

Крім того, радник глави ОП нагадав, що Путін "скиглить" протягом трьох років про те, що західні країни продовжують фінансову і військову допомогу Україні. Хоча йому слід говорити про "ефективність" війни, яку він розпочав. Зокрема, Подоляк згадав заяви кремлівського лідера про те, що окупанти зможуть за "три хвилини" дійти до Парижа чи Берліна. І про питання легітимності президентства Володимира Зеленського.

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Подоляк вважає, що Путін, який окупував владу в Росії, взагалі не повинен порушувати такі питання, не маючи жодного стосунку до внутрішніх політичних процесів в Україні. І що російський лідер не зможе існувати без військових дій проти будь-якої країни, тому він не хоче переговорів.

"Вони незважаючи ні на що точно не будуть іти на якісь переговори, де вони будуть справедливо щось обговорювати. Я взагалі не розумію концепцію переговорів без примусу Росії. І тому це не те, що він [Путін] хизується тим, що "ми можемо те, можемо це". Ні, він просто відчуває, що все ще інструментів, справжніх інструментів примусу так і немає", - зазначив Подоляк.

Інші новини про переговори між Україною та Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що все більше українців допускають припинення вогню, але з умовами. "Просте заморожування лінії фронту нічого не дасть. Тому що через кілька років Росія знову вторгнеться", вважають прості громадяни.

Крім того, Зеленський відповів на нову заяву Путіна щодо переговорів. "Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення", - заявив він.

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