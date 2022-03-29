Уряд основні продовольчі запаси сьогодні формує з розрахунку на кілька місяців.

Уряд сформував в Україні стратегічні запаси їжі на кілька років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на першому з початку війни засіданні Кабінету Міністрів.

"Ми сформували стратегічні запаси їжі на кілька років. Це - ті запаси, які ми зібрали після посівної минулого року. Ми основні продовольчі запаси сьогодні формуємо з розрахунку на кілька місяців, не беручи основний блок зернових, а загальний продуктовий набір, який ми визначили і формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку України", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня стало відомо, що в Україні буде створено резерв продовольства, буде здійснено викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету.

А 20 березня заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма запевнив, що Україна забезпечена продовольством і зараз, і на наступний рік.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували. Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.