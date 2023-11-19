Хлопець повернувся на рідну землю у день свого народження.

Україна повернула додому українського хлопця Богдана Єрмохіна, якого росіяни силоміць вивезли з Маріуполя у Московську область.

Про повернення хлопця оголосив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Богдан повернувся в Україну у день свого народження.

"Нашій команді вдалося повернути додому Богдана Єрмохіна - українського хлопця, якого Росія вивезла з окупованого Маріуполя до Московської області. Це відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Сьогодні Богдану виповнилося 18 років", - зазначив Єрмак.

Історія Богдана Єрмохіна

Росіяни віддали Єрмохіна у прийомну сім'ю в Підмосков'ї. На початку 2023 року хлопець спробував самостійно повернутися в Україну, але на кордоні з Білоруссю його затримали російські силовики. У листопаді українця викликали в Російський військкомат.

Раніше Богдан публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому виїхати в Україну. Після чого послідувала заява російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової про те, що повернення Єрмохіна в Україну погоджено.

Як зазначив Єрмак, команда президента була у постійній комунікації з Богданом і він вже в Україні, поруч зі своєю сестрою. Він додав, що повернення хлопця - результат злагодженої роботи команди Офісу та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Дякуємо нашим партнерам з Держави Катар та міжнародної організації ЮНІСЕФ. Працюємо далі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що серед цивільних українців, які знаходяться в полоні в РФ, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом з його батьком окупанти викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київщини. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом із ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

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