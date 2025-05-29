В даний час це питання обговорюється серед народних депутатів.

У Верховній Раді працюють над тим, щоб дозволити чоловікам у віці до 23-24 років виїжджати за кордон.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. "Це питання обговорюється серед народних депутатів, в тому числі і в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними групами, фракціями про те, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", – сказав він.

За словами депутата, є ідея, щоб чоловіків до 23-24 років не обмежувати в пересуванні.

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"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", – зауважив Веніславський.

Він також зазначив, що це питання досить чутливе, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в Раді будуть відповідні законодавчі ініціативи.

Виїзд молоді за кордон

27 травня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в Україні спостерігається тенденція до виїзду випускників шкіл за кордон після завершення 11 класу, це пов’язано із загальною хвилею міграції, яку спричинила війна. Проте це явище, за його словами, не має масового характеру. Але попри це його відомство має ряд задумок, як помʼякшити цю негативну тенденцію.

Крім того, раніше адвокат розкрила всі можливості, як законно виїхати чоловіку за кордон. Зокрема, існує низка підстав, за яких перетин кордону не є проблемою.

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