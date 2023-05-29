Запровадження Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій підтримали понад 300 нардепів.

Верховна Рада України підтримала законопроект №9278, згідно з яким 8 травня вважатиметься Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років.

Про це за результатами засідання парламенту повідомив нардеп Ярослав Железняк. "Відсьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років", - зазначив він.

За словами Железняка, за ухвалення відповідного законопроекту за основу та в цілому проголосувало 317 народних обранців.

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Встановлення нових пам'ятних дат в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 2015 року 8 травня в Україні відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

Зеленський також подав на розгляд парламентарів законопроект, який передбачає встановлення в Україні 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років.

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