Законопроектом пропонується встановити покарання до 8 років тюрми з конфіскацією майна для "мінувальників", що повідомляють про нібито наявність вибухівки на ряді окремих об'єктів.

Верховна Рада України планує посилити кримінальну відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування метрополітенів, аеропортів, вокзалів та ряду інших об'єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні відповідного проекту закону № 3911 проголосували 235 народних депутатів.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що багато таких повідомлень стосується серйозних об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, вокзалів, станцій метрополітену, аеровокзалів. "Тисячі людей отримують нервовий стрес, тисячі людей не встигають у своїх справах на роботу чи додому", - наголосив він.

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Також Геращенко підкреслив, що зазвичай суди виносять у таких справах умовні терміни чи штрафи та правопорушники, по суті, не отримують реального покарання.

Законопроектом № 3911 пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу "щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян", виклавши її в новій редакції.

Зокрема, передбачено, що неправдиве повідомлення про критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, ст. 259 ККУ також доповнюється приміткою, якою визначено термін "критично важливі об’єкти інфраструктури".

"Це підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки й оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей", - йдеться в документі.

Наразі кримінальна відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування передбачає покарання від 2 до 6 років.

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Автор: Надя Пришляк