Народні депутати внесли нову премію до переліку Державних премій України.

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (№5767), заснувавши Державну премію України імені Мирослава Скорика.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 306 народних депутатів із 336, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом до переліку Державних премій України вноситься Державна премія України імені Мирослава Скорика - за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

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Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Мирослав Скорик: що відомо

Мирослав Скорик (13.07.1938 - 01.06.2020) - один із провідних представників української композиторської школи другої половини XX - початку ХХІ століття. Педагог, диригент, піаніст, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій.

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Автор: Таня Поляковська