Юрій Буглак виїхав з України ще до повномасштабного вторгнення, після чого так і не повернувся.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном. Відповідну постанову з реєстраційним номером 10327 підтримало 300 народних депутатів.

В постанові причину звільнення не вказано. В той же час у висновку Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування сказано, що було відповідне подання президента України з цього приводу. А Буглак написав заяву про складення повноважень члена ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, ця скандальна історія щодо звільнення тривала кілька місяців.

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Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі і весь цей час отримує зарплату.

Про це йшлося в розслідуванні проекту "Схеми" (Радіо Свобода), яке було оприлюднено в 2023 році.

В розслідуванні зазначалося, що Юрій Буглак – член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen" та ексдепутат Верховної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Як з’ясували "Схеми", після виїзду за кордон, Буглак продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень. А з 9 березня 2023 року він пішов у відпустку по догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. З цього дня члени ЦВК знову повинні були працювати на своїх робочих місцях.

В розслідуванні сказано, що, живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І він таки отримав цю допомогу – загалом йому нарахували 230 тисяч гривень.

Буглак у коментарі проєкту "Схемам" сказав, що має "особисті обставини", і на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Журналісти нагадали, що ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутись протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК, це його не стосувалося.

Крім того, журналісти зʼясували що Буглак є учасником групи "Барахолка Майами" в месенджері Telegram. Водночас його дружина – учасниця групи "Живем в Майами, говорим по-русски", де вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

Буглак сказав під час розмови телефоном із журналістами, що ніяких порушень із його боку не відбувалося. Водночас він відмовився відповісти, де саме перебуває.

Конкретне місце проживання чиновника журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі в LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида – це містечко поруч з Маямі на узбережжі Атлантичного океану.

За даними журналістського розслідування, Буглак має під Києвом 4 земельних ділянки загальною площею майже 50 соток. Він володіє двома будинками – на 390 і 85 квадратів – у Вишгороді та селі Хотянівка Вишгородського району. А також у його власності дві квартири – у центрі Києва та на Подолі, а ще дві квартири в столиці має його дружина.

В останній публічно доступній декларації за 2018 рік посадовець задекларував позашляховики Land Rover Discovery Sport 2017 року та Land Rover Freelander 2013 року, а також колекцію дорогих годинників: Rotap Maranello з рожевого золота, Breguet – із жовтого, Chopard з білого та Marius Lacroix – з титановим корпусом, а також смарт-годинник Louis Vuitton. Тоді Буглак декларував, що має готівкою 990 тисяч доларів, 725 тисяч гривень та 120 тисяч євро.

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