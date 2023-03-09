Дитячим садочкам рекомендували працювати в режимі чергових груп.

Сьогодні, 9 березня, внаслідок ракетної атаки школи Київської області працюватимуть дистанційно. Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації, повідомляє Київська ОВА.

Як зазначається, рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.

Воодночас закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

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Людей вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

Ракетна атака по Києву сьогодні - що відомо

У ніч проти 9 березня по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка у деяких областях тривала понад 7 годин. Вибухи пролунали у багатьох областях, у тому числі й у столиці.

У Києві повідомлялося про ракетну загрозу та запуск іранських БПЛА. У Святошинському та Голосіївському районах пролунали вибухи. Внаслідок "прильотів" є поранені, а 40% споживачів у столиці залишилися без опалення.

Згодом стало відомо, що Росія вдарила по Києву ракетою "Кинджал".

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