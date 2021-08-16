Футболісту стало зле після першого тайму матчу "Обрій-Ланівці" – "Червона Лука".

Помер футболіст Андрій Герасимчук з Тернопільської області, який грав за команду "Обрій-Ланівці".

Футболіст помер у неділю, 15 серпня, поділився у Facebook керівник стадіонвідділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецької міської ради Сергій Ходанович.

Герасимчуку було 29 років, йому стало зле в місті Ланівці у ході матчу "Обрій – "Червона Лука" під час перерви між таймами, повідомляє zaxid.net з посиланням на слова представника команди "Обрій-Ланівці" Андрія Засядька.

За відомостями видання, команда замінила гравця, було викликано швидку. До її приїзду спортсмен втратив свідомість. Прибулі медики протягом близько двох годин на полі намагалися реанімувати Герасимчука, проте їм це не вдалося.

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Співрозмовник поділився, що матч почався близько 12:50, і Герасимчук після першого тайму сказав, що більше не вийде на поле, оскільки йому зле.

"…Хлопці погодилися, а він пішов відпочити. Вже коли почався другий тайм, Андрій вийшов на вулицю з приміщення і знепритомнів, впав на траву. До нього одразу підбігли люди. Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу", – додав він.

Представник команди підкреслив, що швидка приїхала через п'ять хвилин після виклику, оскільки перебувала недалеко від стадіону.

"…Медики більше півтори години проводили реанімацію на полі, бо не могли його перевезти в лікарню, поки він не буде подавати ознаки життя. Ніби вдавалося його повернути, але як тільки вони переставали реанімувати, то йому гіршало. В результаті наш колега, друг помер", – сказав Засядько.

Тіло відправили на експертизу до Тернополя. Похорон Герасимчука заплановано на 17 серпня.

Хто такий Андрій Герасимчук – що відомо про футболіста

Андрій Герасимчук родом із села Якимівці. Два роки тому футболіст одружився. Спортсмен разом з дружиною жив у селі Татаринці.

Автор: Екатерина Присяжнюк