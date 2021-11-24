Наступне засідання ТКГ заплановане на 8 грудня.

Українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі звинувачує Російську Федерацію у перешкоджанні здійсненню виплат мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей пенсій і соцвиплат.

Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook за підсумками сьогоднішніх консультацій ТКГ в режимі відеоконференції.

"Російська сторона продовжує лінію на обмеження перетину громадянами, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, не зважаючи на численні заклики Української сторони дозволити громадянам, що мешкають на окупованих територіях, отримати допомогу з боку України (пенсії та соцвиплати)", - йдеться у повідомленні.

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При цьому сказано, що учасники переговорів у соціально-економічній підгрупі "продовжують пошук юридичних та технологічних рішень для виплат пенсій маломобільним категоріям пенсіонерів".

"Українська сторона ще раз підтвердила, що термін дії пенсійних карток Ощадбанк для виплат пенсій мешканцям ТОТ ДЛО подовжений до 01.04.21", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наступне засідання ТКГ заплановане на 8 грудня.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту Нормандського формату 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російська делегація в Тристоронній контактній групі зажадала замінити в гуманітарній підгрупі нардепа Галину Третьякову на кума Путіна Віктора Медведчука.

Автор: Віталій Саєнко