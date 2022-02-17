62% населення підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%.

Рівень підтримки інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) серед українців на сьогодні найвищий з 2014 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Так, 62% підтримують вступ України до НАТО, негативно ставляться до цієї ініціативи 30%.

"За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс (наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних). За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО", - повідомили соціологи.

Водночас, як показало опитування, вступ до Євросоюзу підтримують 68%, не підтримують – 24%. Як і щодо НАТО, рівень підтримки вступу до ЄС за останні два місяці зріс і досяг найвищого за історію досліджень з 2013 року показника.

"Ідея інтеграції України до західних структур користується більшою підтримкою серед респондентів Заходу та Центру, менше – Півдня. На Сході кількість прихильників вступу до НАТО менша, аніж кількість противників.

Щодо ЄС у східних регіонах спостерігається паритет противників та прихильників. За останні кілька років у вікових демографічних групах спостерігається відсутність значних відмінностей у оцінці зовнішньополітичного вектору України.

Натомість у електоральних сегментах відчутно переважає несприйняття вступу України до західних структур серед виборців партій "Опозиційна платформа – За життя" та партії Євгена Мураєва "Наші". Серед виборців інших політичних сил переважна більшість позитивно висловлюються за вступ України як до ЄС, так і до НАТО", - пояснили в соцгрупі.

Опитування проведено 16-17 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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