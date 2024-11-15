Дефіцит кадрів виник через повномасштабну російсько-українську війну.

В уряді затвердили експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, які традиційно вважаються "чоловічими". Про це у Telegram повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.

У пояснювальній записці зазначається, що російсько-українська війна призвела до дефіциту кадрів. Вирішити цю проблему роботодавці хочуть за рахунок більш активного залучення жінок на нетипові для них посади.

Також Олексій Гончаренко представив перелік професій для навчання та працевлаштування жінок.

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Серед них: верстатник деревообробних верстатів, верстатник широкого профілю, водій автотранспортних засобів, водій навантажувача, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст екскаватора, оператор котельні, помічник машиніста тепловоза, слюсар-ремонтник, столяр та токар.

Загалом у списку представлено більше 30 найменувань. Поряд з ними можна бачити коди професій.

Працевлаштування жінок в Україні

Нагадаємо, у вересні стало відомо про старт в Україні пілотного проєкту з підготовки водійок вантажних авто. Проєкт має на меті не тільки задовільнити потреби ринку у водіях-далекобійниках, але й посприяти утвердженню гендерної рівності.

А ще раніше, у червні, перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що держава буде приділяти особливу увагу програмам перекваліфікації своїх громадян, які залишаються в тилу. В першу чергу, мова йде про жінок.

Останні за її словами зможуть працювати, зокрема, тілоохоронцями та водіями автобусів.

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