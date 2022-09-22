Жінки раді, що військових вдалося визволити.

Дружини Дениса "Редіса" Прокопенка, Арсенія Федосюка та мати Іллі Самойленка, які нині перебувають в США з адвокаційною місією, зі сльозами розповіли про звільнення полонених та поділилися своїми емоціями. Україні вдалося повернути 215 захисників, серед них - "азовці".

Своїми емоціями родичі захисників Маріуполя поділилися в інтерв'ю "Голосу Америки".

Катерина Прокопенко, дружина "Редіса", розповіла, що чоловік зателефонував їй та повідомив, що з ним усе добре. Його голос був переконливим, проте коли вона побачила коханого на відео, то дуже засмутилася. До цього дружина "Редіса" чула його аж у травні, нині ж вона готова летіти до нього першим рейсом.

Відео дня

"Емоції переповняють і по голосу начебто все добре, але побачила, як він виглядає зараз, на брифінгу. В мене просто одні емоції. Звичайно я рада, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був і те, як він зараз виглядає, я боюсь уявити, що з ним там робили", - розповіла Прокопенко.

Мати офіцера Іллі Самойленка розповіла, що вона чекає на сина, який вже їй сказав, що скоро повернеться додому.

"Змішані почуття, тому що дуже багато наших залишилось. І чи будуть у нас такі козирі, щоб міняти надалі…", - розповіла жінка та зазначила, що Україні потрібно й надалі боротися за полонених та визволити усіх, кого тримають у неволі рашисти.

Дружина "азовця" Арсенія Федосюка зазначила, що для неї цей день став найсумнішим. Її чоловік досі у полоні, його не обміняли. Вона зазначила, що нині важливо пам'ятати про тих, кого рашисти й зараз позбавляють свободи:

"Ми розуміємо що їх там мучать, що їх допитують з насиллям, про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день окрім радості хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися за тих, хто залишився... Ми не знаємо, де вони перебувають".

Звільнення військових України з російського полону

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В офісі президента повідомили, що 200 Захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією Президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.