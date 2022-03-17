За даними МВС, атаки можуть розпочатися сьогодні-завтра.

Є інформація, що сьогодні-завтра росіяни будуть робити DDoS-атаки на центральні телеканали та регіональні ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначає, що це може бути щось схоже на вчорашнє втручання в роботу каналу "Україна 24", коли на бігучій стрічці були твердження про нібито здачу України.

За словами радник міністра, можуть бути масові атаки на телеканали, які беруть участь в телемарафоні, на регіональні ЗМІ.

"Прохання до всіх розуміти, що це нісенітниці. Вони дуже примітивні у своїх фейках, і в цьому є великий плюс для нас", - сказав Денисенко.

Напередодні в ефірі всеукраїнського телеканалу "Україна 24" у рухомому рядку транслювали фейкове текстове звернення президента Володимира Зеленського, в якому він нібито закликав скласти зброю.

Глава держави відразу спростував цей фейк.