На телеканалі транслювали звернення про те, що нібито Зеленський радить скласти зброю та повернутися до сімей.

В ефірі всеукраїнського телеканалі "Україна 24" у рухомому рядку транслювали фейкове текстове звернення президента Володимира Зеленського, в якому він нібито закликав скласти зброю.

На телеканалі транслювали звернення про те, що нібито Зеленський радить скласти зброю та повернутися до сімей.

"Любі Українці! Шановні захисники! Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений ухвалювати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше Більше нема ніякого завтра. Принаймні в мене. І тепер я ухвалив рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто помирати. Я раджу вам жити, і я збираюся зробити те саме", — йдеться у псевдозверненні, яке було в ефірі з 12:22 до 12:36.

В "Україна 24" зазначили, що їхній рухомий рядок та сайт "Сьогодні" зламали ворожі хакери та транслювали фейкове повідомлення Зеленського.

Президент Зеленський відразу спростував цей фейк.

"Щодо останньої дитячої провокації, що я немов пропоную скласти зброю, я можу пропонувати скласти зброю лише військовим РФ і повертатись додому. А ми вже вдома: ми захищаємо своїх дітей, свої сім'ї. Жодну зброю ми не збираємось складати до нашої перемоги", — сказав справжній президент Володимир Зеленський.

У Центрі інформаційної безпеки раніше попереджали, що російські окупанти можуть поширювати фейк про капітуляцію України. Зокрема попереджали, що може бути використана технологія діпфейк, яка дозволяє у відео підмінювати обличчя відомих людей, які майже нереально відрізнити від справжніх. Українська влада неодноразово наголошувала: Україна не капітулюватиме.

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