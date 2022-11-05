Колаборанта госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні "у важкому стані".

У самопроголошеній "ДНР" заявили про замах на їхнього "суддю". Пораненим виявився колаборант Олександр Нікулін. Саме він у червні 2022 року виніс смертні вироки трьом іноземним громадянам, які воювали за Україну.

Про це російське пропагандистське ТАСС написало у Telegram із посиланням на "МВС" псевдореспубліки в Донецькій області.

Уточнюється, що потерпілий зазнав вогнепальних поранень, на жаль, йому вдалося вижити. Колаборанта госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні "у важкому стані".

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Традиційно у замаху звинуватили українську сторону, хоча не варто забувати, що Росія може сама ліквідовувати колаборантів, які стали непотрібними.

Маріонетка Кремля та глава російського терористичного угрупування "ДНР" Деніс Пушилін у своєму дописі підтвердив, що саме цей "суддя" виносив вироки "військовим злочинцям".

Засуджених до страти в "ДНР" іноземців вдалося визволити з полону

У червні 2022 року Нікулін як "суддя" псевдооргану судової влади так званої "ДНР", виніс смертний вирок трьом іноземним бійцям, що воювали за Україну. Йдеться про британців Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма.

Після цього управління Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини та вся світова спільнота засудила смертний вирок, винесений судом самопроголошеної ДНР трьом іноземним добровольцям в Україні.

На щастя, під час великого обміну у вересні 2022 року їх вдалося повернути додому.

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