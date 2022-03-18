Рябцев каже, що обстріл подібного об'єкта більш небезпечний, ніж ведення вогню по АЕС.

Недавній обстріл російськими терористами дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові становить набагато більшу небезпеку, ніж потрапляння снаряда в атомні блоки Запорізької АЕС.

Таку думку висловив директор спеціальних проектів науково-технічного центру (НТЦ) "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі сайту UBR.ua.

"Мене дуже турбує ситуація навколо Харківського фізтеху, де установка швидких нейтронів, і там безпосередньо вже зафіксовано потрапляння артилерійських снарядів на територію цього об'єкта, є часткове руйнування", – сказав експерт.

За його словами, якщо ЗАЕС має необхідний захист навіть на випадок артилерійського обстрілу, то дослідницька установка має набагато менш серйозний захист. При цьому можливий вибух у Харкові може призвести до аварії, яка не поступиться за своїми масштабами аварії на АЕС, і навіть може зачепити територію Російської Федерації.

"За 30 км знаходиться Бєлгород, і хто його знає, що, як і що там насправді. Там 37 твелів і точно така ж активна зона. Хто його знає, як воно себе поведе, якщо туди щось впаде серйозніше, ніж снаряди "Граду", - додав Рябцев.

Як повідомляв УНІАН, увечері 10 березня російські військові здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів", розташованої на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

"Джерело нейтронів" призначений для проведення наукових і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

Раніше, 6 березня, установка вже піддавалася бомбардуванню.