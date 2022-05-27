6 травня російські війська обстріляли музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині, снаряд влучив в дах будівлі. Приміщення музею фактично знищене.

В Україні створено спеціальний фонд для збору коштів на відновлення зруйнованого окупантами Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди.

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики, МКІП спільно з Харківською обласною військовою адміністрацію оголосили про відкриття фонду для збору коштів на відновлення музею Сковороди.

До наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.

"Наразі вже маємо попередні домовленості з низкою наших західних партнерів про те, що вони згодні давати кошти на відновлення музею. Наразі це єдиний варіант, аби відремонтувати його швидко, не затягуючи. Адже, як ми знаємо, час в цьому випадку може лише погіршити зруйноване. В тому числі через погодні умови", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Збір коштів буде публічним і контролюватиметься державою, аби кожен мав змогу відстежувати, куди витрачаються гроші.

Станом на сьогодні фахівцями вже проведені необхідні інспекційні дії та визначений перелік робіт, потрібних для відновлення музею, зазначають в міністерстві.

Як працівниці музею розповіли ТСН, до перемоги скрипку Сковороди як і решту вцілілих артефактів з музею не побачить ніхто, їхнє місце розташування - воєнна таємниця.

"Частина експонатів у нас в евакуації. Ми їх вивезли. Найголовніше - автентичні речі, годинник, скрипка, скриня меморіальні, яких нема в жодному музеї, тільки в нашому, вони врятовані", - сказала одна з працівниць.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, наглядач музею отримав поранення.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що снаряд влучив в дах будівлі. Приміщення фактично знищене. Колекція не постраждала, її перемістили заздалегідь в безпечне місце.

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