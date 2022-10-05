Одна з ракет силами ППО була знешкоджена над містом.

Російські окупанти сьогодні, 5 жовтня, атакували Запоріжжя ракетами касетного типу "Іскандер-К".

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив в Telegram.

"Ворог атакував обласний центр ракетами "Іскандер-К". Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури", - зазначив він.

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Старух повідомив, що одна з ракет силами протиповітряної оборони була знешкоджена над містом.

"Одна з ракет касетного типу була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних місцях Запоріжжя. В жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні", - написав він.

При цьому Старух додав, що, якби ця ракета дісталася цілі, руйнування були б значно масштабніші.

Обстріли Запоріжжя

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України російські окупанти захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Водночас обласний центр перебуває під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так фейковий референдум на Запоріжжі та Херсонщині про від’єднання від України.

Запоріжжя, який ворог обстрілював впродовж всієї повномасштабної війни з різною регулярністю, під час проведення "референдуму" та після нього почав все частіше зазнавати обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, зранку російські окупанти в черговий раз завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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