Під постамент поклали пральну машинку, бойлер та телевізор.

В Ізмаїлі на Одещині до пам'ятника російського полководця Олександра Суворова люди принесли побутову техніку з написом "Російський військовий, бери і йди".

Про це повідомляє Суспільне.

"Це був перфоманс, де ми виразили свою позицію щодо пам'яток, які пов'язані з катами українського народу. Хочемо, щоб цей пам'ятник прибрали", – розказала одна з учасниць перформансу.

Зокрема, під постамент поклали пральну машинку, бойлер та телевізор. На техніці намалювали літери Z та помітили її червоною фарбою.

Нагадаємо, в Одесі чоловік вимагав гроші за "оренду" житла знайомої, яка виїхала з міста через війну.

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