Він приніс до залу суду пасхальні яйця, які роздав суддям.

Апеляційний суд Києва залишив скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес) під цілодобовим домашнім арештом, підтримавши рішення суду першої інстації.

Як повідомляє УНІАН, адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід. Натомість прокурори вважали цей запобіжний обґрунтованим.

Суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла, окресливши терміни запобіжного заходу - митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

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Крім того, адвокати у суді також заявляли, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння, що порушує його права на віросповідання. Представники митрополита просили дозволити митрополиту Павлу Лебедю частково проводити богослужіння. Адвокати також заявили, що Павло має проблеми зі здоров'ям і не мешкає в тому будинку, де він нині має перебувати.

Втім, жодні аргументи адвокатів не спрацювали. Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця та благословив їх усіх.

Справа Паші Мерседеса

1 квітня митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру. Його обвинувачують у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

Шевченківський суд Києва в цей же день обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов'язали носити електронний браслет.

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