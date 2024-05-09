Раніше чинного та колишнього президента України додала до бази розшуку чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський та екс-президент нашої держави Петро Порошенко, нещодавно оголошені у розшук у Росії, зникли з бази розшуку Міністерства внутрішніх справ РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

За пошуковими запитами база даних російського МВС не знаходить жодного результату.

Як відомо, Зеленського та Порошенка додала до бази розшуку чергова частина МВС Росії в окупованій Донецькій області. Це сталося не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

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Оголошення Зеленського у розшук РФ

Днями Росія оголосила Зеленського в розшук. Українського лідера нібито розшукують за статтею КК РФ. Однак за якою конкретно статтею - зазначено не було.

Згодом ЗМІ стало відомо, які статті "шиє" Кремль Зеленському. Президента України підозрюють у "розв'язуванні і ведення агресивної війни" і "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

В Офісі глави держави прокоментували цю інформвцію. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, всі ці ордери потрібні винятково для російської пропаганди.

У свою чергу в МЗС України вважають, що таким чином Росія шукає можливості привернути на себе увагу.

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