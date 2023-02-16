Самойдюк і був єдиним цивільним у сьогоднішньому обміні полоненими.

З ворожого полону звільнено першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, якого окупанти викрали майже рік тому.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у своєму Telegram-каналі. Він подякував всім причетним до повернення Самойдюка, який і був єдиним цивільним у сьогоднішньому обміні полоненими.

"Маємо таку довгоочікувану звістку завдовжки в 333 безкінечні дні - з полону звільнено першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Іван Гнатович потрапив у полон ще 19 березня минулого року. Весь цей час він перебував у неволі, під постійним моральним та фізичним тиском. Але треба знати силу духу, стійкість та відданість Україні цієї мужньої людини, щоб розуміти: таких як він - не зламати", - зазначив Орлов.

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Окупація Енергодара

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2022 року жителі Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, не впускали російські війська в місто. Мешканці міста масово вийшли та стали на шляху руху ворожої колони.

Окупанти відійшли, але вже наступного дня, 3 березня, вони обстріляли блокпост в Енергодарі та застосували зброю проти мирного населення, а потім зайшли у місто.

20 березня Орлов заявив про викрадення окупантами свого першого заступника Івана Самойдюка.

Сьогодні, 16 лютого, звільнили з російського полону ще 100 українських військових й одного цивільного. Серед воїнів - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ, з яких 94 – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути на батьківщину 1 тис. 762 українці.

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