У Володимирі-Волинському Волинської області жителі багатоповерхівки поскаржилися на сусіда, який регулярно влаштовує оргії в під'їзді.
Про це пише Прикарпаття Online з посиланням на одного з мешканців будинку № 63 на вулиці Поліської Січі Павла Марходея.
Читайте такожУ Херсоні мера і депутатів розважали "оголеними танцями" на закритій вечірці (фото, відео)Зазначається, що чоловік застає свого сусіда за інтимними втіхами серед білого дня на сходовому майданчику. За його словами, «сусід-мачо» живе у власній квартирі «без вікон і дверей».
«Кожен день доводиться бачити таку картину. Поліція безсила, тому просимо нашу владу міста вплинути на цю людину», - поділився чоловік.
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