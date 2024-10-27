Командир батальйону "Чорномор" давно міг демобілізуватися за віком та станом здоровʼя, зазначила правозахисниця.

У п'ятницю, 25 жовтня, помер командир 420 окремого батальйону безпілотних систем полковник Сергій Ліпський, який мав позивний позивним "Чорномор".

Про смерть воїна повідомив спецпідрозділ "Хорт" на своїй сторінці у Facebook. Про час та місце прощання мали повідомити пізніше.

Правозахисниця Ольга Решетилова на своїй сторінці у соцмережі повідомила, що "Чорномор" за віком та станом здоровʼя давно міг демобілізуватися, і у липні мав перенести термінову операцію, але він її відклав, бо його призначили комбатом.

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"Я дуже добре памʼятаю його слова "мені довірили батальйон". Не призначили командиром, а довірили. Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і дуже боявся підвести своїх людей", - поділилася активістка.

За її словами, Ліпський мав велике добре серце, і воно "мало б ще битися, але не витримало 10 років війни і великої відповідальності за людей, яких він так любив". Решетилова додала, що він багато років був начальником артилерії у 57 окремій мотопіхотній бригаді Збройних сил України, отримав два ордени Богдана Хмельницького і орден Данила Галицького.

Воїн Дмитро Федоренко поділився, що познайомився з "Чорномором" у червень 2015 року у районі селища Нью-Йорк (Донецька область):

"Тоді в перший раз я спостерігав за тим? як працює професор гарматних справ Сергій Ліпський. Ввічлива, вихована, дуже розумна людина та справжній побратим. Досі не віриться в те що сталося. Для мене ти завжди поряд, брате...".

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Російські загарбники намагаються наступати на кількох напрямах на сході України і вже змогли захопити низку населених пунктів, у тому числі Вугледар. Українські воїни героїчно протистоять силам супротивника, які мають перевагу в кількості.

Восени газета The Wall Street Journal писала, що Україна під час війни проти Росії нібито втратила 80 тисяч воїнів загиблими. Пізніше відомості про такі втрати ЗСУ спростувала українська сторона.

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