У ТЦК запевнили, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не чинили.

В одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних на Полтавщині виявили тіло чоловіка з ознаками самогубства. Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

"21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було", - йдеться у заяві.

У ТЦК зазначили, що до пункту попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку.

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"Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України", - поінформували в ТЦК.

Там також додали, що вказаний чоловік торік вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

У ТЦК переконують, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи.

За даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.

Інші випадки смертей чоловіків у ТЦК

У травні в одному із територіальних центрів комплектування Закарпатської області помер чоловік, який раніше був визнаний придатним до військової служби.

У військовозобов’язаного різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", яка по приїзду констатувала смерть. За даним фактом призначили службову перевірку.

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