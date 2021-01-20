Серце дизайнера перестало битися 19 січня.

У віці 48 років помер відомий український дизайнер одягу Сергій Єрмаков.

Трагічну новину повідомила співачка й ведуча Анжеліка Рудницька у Facebook.

"Пішов з життя Сергій Єрмаков. Український дизайнер, який майже втратив зір, але не втрачав бажання творити красу, працювати, спілкуватися, жити... Світла пам'ять, Сергію", – написала Рудницька.

Подруга Єрмакова Світлана Вольнова на своїй сторінці у Facebook написала, що 19 січня у дизайнера сильно впав тиск, врятувати його не вдалося.

Хто такий Сергій Єрмаков

Єрмаков народився 19 червня 1972 року. У 11 років у нього діагностували цукровий діабет. У 2000 році дизайнер майже повністю втратив зір.

Клієнтками Єрмакова були гімнастка Лілія Подкопаєва, ведуча Маша Єфросиніна, співачки Надія Мейхер і Даша Астаф'єва.

Сергій Єрмаков вважався найдорожчим українським дизайнером.

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Автор: Ольга Робейко