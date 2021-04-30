З 1 травня в «червоній» зоні карантину може залишитися 7 областей.

У Міністерстві охорони здоров’я готують подання для скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою розгляду питання про переведення Київської та Миколаївської областей з «червоної» у «жовту» зони епідемічної небезпеки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Таким чином, з 1 травня в Україні 7 областей буде перебувати в червоному рівні епіднебезпеки. У жодній з областей завантаженість ліжок з киснем не перевищує встановлений урядом показник 65%», - сказав він.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, за даними МОЗ, у "червоній" зоні епіднебезпеки залишаються Київ та 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У «помаранчевій» зоні перебувають 8 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

У «жовтій» зоні – 7 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська і Чернівецька.

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Автор: Леся Лещенко