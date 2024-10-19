Правоохоронці та співробітники ТЦК не мають права застосовувати фізичну силу або забирати особисті речі.

Співробітники поліції і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) при спілкуванні з людьми на вулиці не мають права застосовувати фізичну силу, накладати штрафи на місці або забирати особисті речі. Про це в ефірі Суспільного повідомив юрист Марко Коломоєць.

Водночас, за його словами, правоохоронці та працівники ТЦК мають право перевіряти військово-облікові документи, якщо ж таких документів людина при собі немає, це є порушенням закону. При цьому інформацію про людину можна переглянути у базі "Оберіг" - для цього людина має надати паспорт громадянина України чи інші документи, які підтверджують особу.

Крім того, юрист пояснив, що перевірити документи можуть будь-де - зокрема, у торговельному центрі чи на автобусній зупинці. Також поліцейські можуть здійснити "примусовий виклик", виписати людині повістку чи доставити її до територіального центру комплектування. Правник радить знімати процес спілкування на телефон, аби потім мати можливість себе захистити. А от зайвих провокаційних дій варто уникати.

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"Якщо до вас підходять представники ТЦК, чи працівники поліції, чи якісь інші представники правоохоронних чи виконавчих органів нашої влади, то ви повинні бути впевнені, з ким ви спілкуєтеся. Якщо це представник правоохоронних структур, він повинен надати вам своє службове посвідчення. Якщо воно не відповідне, якщо його немає - з цими людьми немає про що спілкуватися", - рекомендує Коломоєць.

Він зазначає, що якщо людина припускає, що працівники поліції щось порушують, їй слід звернутися до Державного бюро розслідувань зі спеціальною заявою про вчинення злочину, і надати відповідні докази. У випадку можливих порушень з боку представників ТЦК людині варто звернутися до поліції, Військової служби правопорядку та ДБР:

"Яка буде подальша реакція — це дуже риторичне та філософське питання, тому що ми знаємо те, що знаємо. Але механізм виглядає таким чином".

Юрист також пояснив, що забирати особисті речі представники ТЦК права не мають. При цьому за напад на них громадянам загрожує кримінальна відповідальність за статтею про загрозу життю і здоров'ю військовослужбовця.

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Рейди ТЦК у ресторанах і на концертах є правильним кроком. Таку думку висловила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанишина.

За її словами, вона відчуває несправедливість, коли бачить у публічних місцях абсолютно здорових чоловіків, які "просто насолоджуються життям".

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