За словами віце-прем'єрки, вона відчуває несправедливість, коли бачить у публічних місцях абсолютно здорових чоловіків, які "просто насолоджуються життям".

Рейди співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК) у ресторанах і на концертах є вимушеним, але правильним кроком. Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанишина.

Вона зазначила, що відчуває несправедливість, коли бачить у публічних місцях абсолютно здорових чоловіків, які просто насолоджуються життям.

"Можливо, це в якійсь реальності правильно, можливо, у мене якесь є спотворене відчуття, але для мене це ненормально, особливо, коли мої рідні, близькі, друзі воюють", - підкреслила міністерка.

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При цьому, за її словами, несправедливим є те, що в першу чергу під мобілізацію попадають люди, які справно платять податки, офіційно працевлаштовані і зареєстровані:

"А ті люди, які не є неінтегровані в державну систему, вони невидимі. Тобто вони невидимі в системі, їх не можна побачити".

Як сказала Стефанішина, в Україні є потреба виконувати закон і є запит на справедливість, і в її оточенні є люди, які справно платять податки, живуть по закону, при цьому вони йдуть в ТЦК, стають на облік і виконують свій обов'язок.

"А інші просто ховаються. Ховаються і роблять вигляд, що їх не стосується. Для мене це про справедливість якусь внутрішню. Тому що я з дітьми, коли є вихідні, ми гуляємо на вулиці, ми десь знаходимося в публічних містах, і мені некомфортно, чесно кажучи. ... Безумовно, можливо, це не найвдаліший механізм реалізації закону, але як є", - резюмувала віце-прем'єрка.

Рейди ТЦК - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в Києві концерт "Океану Ельзи" закінчився масовою облавою ТЦК. Деяких людей затримували та саджали у автівки поліцейських біля Палацу спорту.

Згодом у Третій штурмовій бригаді відреагували на масові рейди ТЦК. Так, заступник командира 3 ОШБр назвав те, що відбувається, "справедливою мобілізацією".

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