Організаторами маршу виступив гуманістичний рух UAnimals.

У неділю, 5 вересня, у Києві та низці інших міст пройшов традиційний Всеукраїнський марш за права тварин.

Цього року марш проходив під гаслом "Захист слабких – справа сильних!".

Участь у ході взяло кілька тисяч людей. Вони зібралися в парку Шевченка та пройшли маршем до Верховної Ради.

Багато хто з учасників прийшли зі своїми домашніми улюбленцями та плакатами з такими написами:

"Досить вбивати тварин", "Ні знущанню над тваринами", "Штучне хутро – справжня любов", "Ми за цирк без тварин".

Читайте такожКоштом відмови від новорічних подарунків в Україні допомогли сімом притулкам для тваринОрганізаторами маршу виступив гуманістичний рух UAnimals.

Подібні марші пройшли у Харкові, Миколаєві, Рівному Херсоні та ще у понад 20 інших містах.

Активісти вимагали покласти край жорстокості та захистити тварин від знущань.

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Автор: Катерина Шварц