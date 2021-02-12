24 травня 2018 року з музею міста Нансі був викрадений світовий шедевр - картина "Порт Ла-Рошель".

У французький музей повернуто картину художника-неоімпресіоніста Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель", раніше викрадену за участі українців.

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у мікроблозі Twitter.

Читайте такожАнджеліна Джолі виставила на аукціон дорогий подарунок від Бреда Пітта (відео)

"Добрі ті історії, які добре закінчуються! Мав честь взяти участь у церемонії повернення місту Нансі викраденої картини Поля Сіньяка, знайденої завдяки українським правоохоронцям і командній роботі з французькими колегами. Франція завжди може розраховувати на Україну як на надійного друга та партнера", - наголосив Омельченко.

Викрадення картини Сіньяка: що відомо

24 травня 2018 року з музею міста Нансі (Франція) був викрадений світовий шедевр - картина "Порт Ла-Рошель", написана у 1915 році.

23 квітня 2019 року Міністерство внутрішніх справ України заявило, що передало представникам Посольства Франції в Україні викрадену за участі громадян України картину "Порт Ла-Рошель". Правоохоронці затримали викрадачів картини, які постали перед судом і були заарештовані.

За даними Нацполіції, група українських громадян намагалася знайти покупця для продажу декількох картин. Інформація була перевірена і підтверджена. Правоохоронці отримали інформацію, що один із цих громадян причетний до вбивства ювеліра на території України. Поліція провела ряд обшуків, під час яких у злочинців було вилучено вогнепальну зброю, гранати, а також витвори мистецтва, серед яких картина Поля Сіньяка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко