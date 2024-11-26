Також низка закладів втратили ліцензії, а деякі посадовці - можуть втратити свободу, кажуть в міністерстві.

Цього року з українських вишів відрахували понад 23,4 тисячі чоловіків у віці старше 30 років, які, ймовірно, використовували навчання як спосіб уникнути мобілізації. Про це повідомив у своєму Фейсбуці заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький.

Так, відрахування проводилися у період з квітня по серпень, під них потрапили 23 448 чоловіків старших 30 років. За словами Вінницького, формальними причинами для відрахування були неуспішність у навчанні, прогули занять тощо.

"Мабуть відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи. (...) Очевидно, що відраховані - це ті "студенти", які насправді не планували бути студентами, а хотіли використати цей статус для уникнення інших обов'язків. Те, що їх вже немає в системі вищої освіти – ознака того, що система самоочищується", – пояснив заступник міністра.

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Також Вінницький повідомив, що національна поліція відкрила низку кримінальних проваджень щодо посадових осіб закладів вищої освіти, які брали хабарі, і що міністерство позбавило ліцензій кілька закладів вищої освіти.

"Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде", – наголосив посадовець.

Проблема фейкових студентів-ухилянтів

Як писав УНІАН, після оголошення в Україні мобілізації уряд надав студентам право на відстрочку на час навчання. Цією лазівкою скористалися чоловіки, які прагнули уникнути призову. Через це в Україні різко зросла кількість студентів-чоловіків, особливо середнього віку. Зокрема багато хто раптово вирішив здобувати другу освіту.

Крім того, різко побільшало і новоспечених аспірантів і магістрів, оскільки їм теж надається відстрочка на час навчання.

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