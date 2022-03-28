Жодної співпраці з окупантами місцева влада не веде.

Російські окупанти, які зайшли до Славутича 26 березня, у неділю, 27 березня, виїхали за межі міста. Місто під українським прапором.

Про це повідомив мер Юрій Фомічев у відеозверненні, розміщеному на Facebook.

"Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, - перевірили місто. Сьогодні вони завершили це і поїхали. У місті їх немає", - сказав Фомічев.

Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.

"Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто, сьогодні вони завершили це робити, і виїхали за межі міста. У місті зараз їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України", — сказав Фомічев.

Російські війська у Славутичі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 березня російські окупанти вдерлися у Славутич, встановили блокпости, в місто заїхала їхня військова техніка. Вони захопили лікарню і викрали мера Фомічова. Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що міського голову відпустили.

Сам Фомічов розповів, що разом із жителями міста брав участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Також він заявив, що окупанти вбили трьох жителів міста.

Ввечері голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що Славутич ізольовано, планується організація гуманітарного коридору.

Мер Юрій Фомічов заявив, що зараз місто найбільше чекає на звільнення і не прийме гумдопомогу від окупантів.

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