24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто.

На під'їздах до міста-супутника Чорнобиля Славутича помітили ворожу військову техніку.

Напередодні повідомлялося про обстріли міста з боку росіян, які, за словами очевидців, вже проникли до Славутича. Проте було невідомо, чи штурмували вони будівлі місцевої влади.

У соцмережах виклали фото ворожого танку, імовірно, біля міста.

Водночас сотні громадян вийшли на протести в центр міста, розгорнувши великий прапор України.

Вранці міська рада закликала мешканців до участі в акції, але просила у разі загрози життю не провокувати ворожі війська.

Мер Славутича, своєю чергою, Юрій Фомічев заперечив виїзд з населеного пункту. Він заявив, що разом з командою залишаються в місті. Фомічев виконує обов’язки голови дистанційно.

Колаборантам він пригрозив відповідальністю після перемоги.

24 березня російські військовослужбовці обстріляли блокпост на в’їзді до Славутича та почали спроби захопити місто. 25 березня тамтешня міська рада закликала жителів не виходити з домівок, бо у місті працюють снайпери.

А керівник Київської ОВА Олександр Павлюк того ж дня визнав, що Славутич оточений ворогом. Окупанти перебували у 1,5 км від населеного пункту.

Першу спробу російського наступу у Славутичі відбили, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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