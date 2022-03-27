За словами міського голови, інформація про те, що місто просило допомогу в окупантів, це фейк.

Місто Славутич Київської області найбільше зараз чекає на звільнення і не прийме гумдопомогу від окупантів.

Про це в ефірі UAРазом заявив мер Юрій Фомічов.

Він оголосив, що попри окупацію, жодної співпраці з ворогом Славутич не веде.

За його словами, окупанти завершили перевірку міста на наявність зброї та зараз перебувають за його межами, на блокпостах на в'їздах.

"Найбільше, на що ми чекаємо зараз, це контрнаступ наших військових, щоб цю територію було звільнено", - підкреслив Фомічов.

Він заперечує правдивість повідомлень про те, що місто візьме гуманітарну допомогу від окупантів.

"Хочу спростувати фейки, які з'явились переважно в російських ЗМІ, що Славутич попросив гуманітарну допомогу в окупантів. Це неправда. На площі вчора люди сказали все, що вони думають про таку допомогу, якщо її буде запропоновано, і куди вони її відправлять. Тому ми працюємо самостійно. Ми прожили 6 днів без електрики, з готуванням їжі на вогнищах... Витримали це все. Але з окупантами жодної співпраці в нас точно не буде", - заявив Фомічов.

Щодо продуктів у Славутичі він повідомив, що запаси зменшуються, однак "знаходимо стежки, по яких хоч трошки можемо поповнювати наші запаси та цим зараз активно займаємось".

"Наразі працюємо по "зелених" коридорах, щоб розпочати евакуацію і, можливо, масштабніший завоз гуманітарної допомоги. Це питання лише на етапі обговорення", - зазначив мер Славутича.

Фомічов також поінформував про постраждалих у місті під час вчорашнього мітингу мирного населення:

"Є важкий постраждалий після вибуху світлошумової гранати. Дві людини отримали ушкодження, одна з яких у дуже важкому стані. Лікарі борються за її життя, і сподіваємось, що викарабкається".

Окрім того, за його словами, є троє загиблих, один - під час військових дій.

"І хлопець з тероборони також загинув у перший день. Від важких поранень він помер у лікарні", - зазначив Фомічов.

Російські війська у Славутичі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 березня російські окупанти вдерлися у Славутич, встановили блокпости, в місто заїхала їхня військова техніка. Вони захопили лікарню і викрали мера Фомічова. Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що міського голову відпустили.

Сам Фомічов розповів, що разом із жителями міста брав участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Також він заявив, що окупанти вбили трьох жителів міста.

Ввечері голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що Славутич ізольовано, планується організація гуманітарного коридору.

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