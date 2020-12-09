В Сімферополі наявність води в будинках залежить від розташування.

В окупованому Росією Криму екологічна катастрофа з водою, в одні будинки її подають за графіком, а в деяких квартирах води практично немає.

Про це розповіла в ефірі Апостроф TV жителька Криму Ольга, яка виїхала з півострова після його окупації росіянами. Ольга зазначила, що в Сімферополі наявність води в будинках залежить від розташування. В одних районах вода подається справно. Але навіть в цьому є нюанс.

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"То є вода, то немає води, тому що там, де жила я у батьків, це був третій поверх. Вода була практично завжди. До сусідки на п'ятому поверсі вода не діставала. У неї вода була тільки, коли був великий напір", - розповіла мешканка Криму.

За її словами, в квартирі їхньої сім'ї також були проблеми - вода з ранку текла коричневого кольору. Її потрібно було спускати півгодини, щоб вона стала більш-менш чистою.

"Я спілкувалася зі своїми приятельками, подругами, які живуть в різних частинах Сімферополя. У когось вода суворо за розкладом, у когось воду взагалі не відключають. Тут питання, кому як пощастило, хто де живе", - розповіла Ольга.

Чому в окупованому Криму не вистачає води

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Андрій Василюк