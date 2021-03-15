Її синові вихователі не просто забороняли ходити в туалет стоячи, а навіть висміювали, якщо він робить це звичним для себе способом.

В одному зі столичних дитячих садків вихователі карали і висміювали хлопчика за те, що він ходить в туалет стоячи.

Про це в групі "Батьки SOS" написала Олександра - мама чотирирічного Влада, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Її синові вихователі не просто забороняли ходити в туалет стоячи, а навіть висміювали, якщо він робить це звичним для себе способом.

"Їх карали: садили на стілець в середині групи і викликали "поліцію", а діти повинні були над дитиною сміятися", - розповіла Олександра.

Коли вона дізналася про інцидент від мами іншого хлопчика з групи, то запитала сина, чи дійсно вихователі його карали. І той підтвердив, що така ситуація була. Цей випадок шокував всю сім'ю.

За словами жінки, в дитячому садку вихователі і його директор такі "методи виховання" заперечують.

"Хоча є діти, які підтверджують, що Влада систематично карають", - розповіла вона.

"Сніданок" звернувся до директора дитсадка, щоб дізнатися, чи мала місце така ситуація.

"Я коментарів зараз не даю. Триває з цього питання службове розслідування", - відповіла вона.

Відомо, що мама Влада вже забрала документи і переводить сина в інший сад.

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Сімейний лікар Антон Асонов розповіла, що після таких висміювань "дитина починає стримуватися і не ходити в туалет. Це вже може призводити і до реальних проблем зі здоров'ям, до запальних захворювань, до проблем з сечовипусканням і т.д".

"Дитина егоцентрична, думає, що у всьому винна саме вона. Коли вона просто робить свої справи так, як вдома, а потім над нею знущаються, сміються, викликають нібито поліцію, дитина буде думати, що щось зробила не так", - говорить психолог Світлана Прядун.

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Автор: Денис Прядко