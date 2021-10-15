У поліції повідомили, що чоловік був п'яний.

Правоохоронці склали адміністративний протокол на чоловіка, який влаштував скандал у літаку рейсу Ларнака-Київ лоукостера WizzAir, який ввів обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Буйному пасажиру загрожує штраф.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Правоохоронці підтвердили, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння. Саме за це він й заплатить штраф, а не за порушення карантинних правил.

"Чоловік був п'яний і йому загрожує штраф саме за це, а не за те, що не надів маску в громадському місці. Сума штрафу смішна - від 17 до 136 гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКиїв і третину регіонів незабаром закриють на локдаун: експерт озвучив прогноз і назвавши терміниЧоловік натягнув маску на підборіддя ще в аеропорту Кіпру й так летів до Києва, ігноруючи зауваження пасажирів і стюардес. Крім того, він поводився агресивно і нецензурно лаявся.

Як раніше повідомляв УНІАН, на борту літака авіакомпанії WizzAir, що прямував з Ларнаки (Кіпр) до Києва, стався інцидент, пов'язаний з відмовою одного з пасажирів надягати захисну маску.

На опублікованих кадрах видно, як неадекватний чоловік влаштував скандал після того, як його попросили перебувати на борту в масці. За словами очевидців, з моменту вильоту він не міг заспокоїтися ні на хвилину і чіплявся до інших пасажирів і бортпровідників.

Автор: Анастасія Горбачова