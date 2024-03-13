Значно менше громадяни України витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

Українці, які занурилися у жорстку економію, найбільше серед жителів низки інших країн витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна – єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%.

Про це йдеться в дослідженні "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт". Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Згідно з дослідженням, українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування.

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Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини – 17%, Польщі – 15%, США – 19%, Канади – 15%, ПАР – 17%.

електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини – 10%, Польщі – 12%, США – 12%, Канади – 10%, ПАР – 14%.

"У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн", – йдеться у повідомлені.

Витрати українців – останні новини

Як писав УНІАН, за даними НБУ, середня сума однієї операції в Україні у 2023 році складала 325 грн у торговельній мережі, 1972 грн - із переказу з картки на картку, 490 грн - з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет.

Згідно з дослідженням аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, українці у Польщі – другі за обсягом витрат серед іноземців, більше витрачають тільки ті, хто приїхав з Німеччини.

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