Економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає.

У другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн), що на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, частка витрат людей, які приїхали з України у Польщу складає 19,3 % від всієї кількості іноземців.

Зазначається, що це друга за розміром позиція — більше витрачають тільки ті, хто приїхав з Німеччини — 4,76 млрд злотих (39.6 млрд.грн), що складає 51,8 % від загальної суми. Всього іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих, серед них — з Чехії (13,5%), Словаччини (8,2%), Литви (4,4%), Білорусі (2,7%) і РФ (0,2%).

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Розрахунок проводився на основі витрат банківських карток. Аналізувались витрати з країн, які мають спільний кордон із Польщею.

В агенції кажуть, що витрати українців будуть зростати щонайменше до кінця року. Це обумовлено рядом чинників серед яких: збільшення кількості українців, що повертаються до Європи після літніх відпусток, активізація промисловості Польщі в процесі підготовки до різдвяних свят, через який починається період сезонних вакансій у багатьох галузях економіки, які сильно залежать від працюючих українців.

Однак у наступному році очікується, що цей приріст може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи.

"Попри те, що українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, їхня частка зменшується через швидкий приток інших національностей — з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., це на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженнями, левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік – не менше 6 млрд злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі. При цьому, Польща витратила близько 550 мільйонів доларів на виплати українським сім’ям, які виїхали до Польщі, тікаючи від війни. Але з іншого боку, враховуючи кількість працюючих українських громадян, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає.

Українці в Польщі

У червні 2022 року повідомлялося, що українці в Польщі можуть отримати додаткову допомогу.

В липні 2023 року стало відомо про підвищення мінімальної зарплати, та про те скільки зароблятимуть українці у Польщі. Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики.

Українці у Польщі назвали головні чинники повернення на Батьківщину після війни.

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