Минулого року в Україні та за кордоном здійснено 7,4 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн.

У 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими, повідомила прес-служба Нацбанку.

Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7,9 млрд, а їхня загальна сума – 6,1 трлн грн.

Зазначається, що із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками, а за межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками. При цьому за довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми.

Відео дня

"Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном зумовлене значною кількістю українців, які через війну вимушено залишили Україну (за даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців)", – зазначили в НБУ.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7,4 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн.

За кількістю найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (що дорівнює майже 5 млрд операцій). За сумою ж найбільше операцій складали перекази з картки на картку – 37,1% (або 1,5 трлн грн).

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками – 646,5 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році складала:

у торговельній мережі – 325 грн;

із переказу з картки на картку – 1972 грн;

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн.

Банківська сфера під час війни

Національний банк провів щорічний перегляд показників діяльності банків та підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2023 році.

Нацбанк рішенням від 20 лютого вирішив оптимізувати низку валютних обмежень, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу для захисту міжнародних резервів та збереження стійкості валютного ринку, зокрема, уточнивши умови купівлі валюти бізнесом.

Вас також можуть зацікавити новини: