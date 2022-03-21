Наразі вже вдалося евакуювати та врятувати 200 тисяч людей – в основному це жінки, діти, люди старшого віку та з інвалідністю.

Україна вимагає більш активного долучення міжнародних організацій до відкриття та роботи гуманітарних коридорів.

Як повідомляє Медіацентр "Україна", про це під час брифінгу заявила радник-уповноважена президента з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

"Ми бачимо дуже активну потребу у більш активному долученні Міжнародного комітету "Червоного хреста", організацій ООН, ЮНІСЕФ – всіх міжнародних організацій, які мають право на розгортання гуманітарних місій. Очільник Міжнародного комітету "Червоного хреста" вже пообіцяв, що місія буде більше долучатися до роботи в Україні", - зазначила вона.

Ломакіна наголосила, що наразі вже вдалося евакуювати та врятувати 200 тисяч людей – в основному це жінки, діти, люди старшого віку та з інвалідністю.

"Не зважаючи на те, що окупанти постійно зривають домовленості, обстрілюють гуманітарні коридори, українська сторона не зупиняє роботу. Лише сьогодні ми підготували 26 автобусів, які Україна спрямувала до Маріуполя, щоб забрати людей, які вже сьогодні пішки дійшли до Мелекіно, де планується їх забрати", - підкреслила радниця президента.

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