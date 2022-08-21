Співробітників держустанов просять не з'являтися в центрі столиці й працювати з дому.

Наступного тижня, коли Україна святкуватиме 31-шу річницю своєї незалежності, працівникам держустанов, розташованих в урядовому кварталі Києва, радять працювати дистанційно.

Про це пише УП із посиланням на власні джерела у Верховній Раді та Кабміні.

Повідомляється, що апарат парламенту працюватиме з дому. Виняток становитимуть лише співробітники, які задіяні в міжнародній роботі і підготовці до засідання.

За словами ще одного джерела, працівникам держустанов радять "по можливості менше з'являтися" в урядовому кварталі.

Там, як відомо, крім Ради і Кабміну, також розташовані Нацбанк, Офіс президента та інші відомства.

Зазначимо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке".

Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці дні Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності та проти Зеленського.