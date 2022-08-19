Це спричинено підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години.

У Києві з 1 вересня запровадять перепустки нового формату для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі Києва з посиланням на коменданта міста Києва генерал-майора Віктора Плахтія.

Зазначається, що у Києві триває процес заміни перепусток для пересування транспортних засобів під час дії комендантської години. Перепустки нового формату запровадять вже з 1 вересня.

Наголошується, що такі заходи спричинені частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години. Саме тому нові перепустки матимуть складнішу систему захисту.

"Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Цивільні особи, громадські організації, благодійні фонди, спілки, об'єднання, групи зазначеними перепустками забезпечуватися не будуть", - зазначив Плахтій.

Він додав, що жителям та гостям Києва наполегливо рекомендується дотримуватися правил комендантської години та режиму світломаскування.

Як повідомляв УНІАН, киянам нагадуватимуть про початок комендантської години у застосунку "Київ Цифровий".

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