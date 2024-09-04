Щоб вийти з цього кута, слідство оголосило про нову підозру українському бізнесмену.

Всі незалежні міжнародні аудитори спростували інформацію про заволодіння майже 6 млрд гривень Приватбанку Ігорем Коломойським, розповів під час прес-конференції адвокат бізнесмена Олег Пушкарь.

Натомість, за словами адвоката, сторона обвинувачення будує всю підозру на показаннях чотирьох свідків, які вже декілька разів відмовлялися від своїх слів.

"Ці особи, на показаннях яких, про те, що грошей нібито не було, вони фактично незаконно виділені в окреме провадження, де перебувають у стані підозрюваних. У цьому кримінальному провадженні вони свідки. Хоча розірвати ці події неможливо. І як наслідок – розслідування зайшло у глухий кут до того моменту, коли нам не було повідомлення про нову підозру від 9.08.2024", – пояснив Пушкарь.

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У цій підозрі, каже адвокат, з'ясувалося, що з'явився новий потерпілий – компанія "Укрнафта", якій нібито Коломойським було завдано шкоди.

"Фактично, цифри зміншилися. Тепер Приватбанку завдано шкоди не на майже 6 млрд, а лише на 2 млрд. І не просто так. А заявлено, що Коломойським заволодів грошима, які видані як кредити іншим компаніям. Як це можна зробити – ніхто не розуміє. І до чого тут може бути Приватбанк, якщо ці кошти було видано іншим компаніям", – додав Пушкарь.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак сума застави зменшилася до 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

Під час судового засідання у справі Коломойського 18 липня суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року, а також визначив розмір застави у 650 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Втім, вже 29 серпня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 877 360 000 грн.

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